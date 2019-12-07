2019/12/07 | 19:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال علماء آثار في بريطانيا إنهم اكتشفوا بيضا يعود إلى أكثر من 1700 عام، أي إلى حقبة العصر الروماني.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، السبت،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عثروا على بيض عمره 1700 عام.. ثم كسروه بالخطأ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عثروا على بيض عمره 1700 عام.. ثم كسروه بالخطأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).