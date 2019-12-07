الدفاعات اليمنية تسقط طائرة تجسس للسعودية في جيزان

2019/12/07 | 19:40 - المصدر: العهد نيوز

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أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية في اليمن ، اليوم السبت، طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي في جيزان.

وأكد مصدر في الدفاع

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