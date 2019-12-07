2019/12/07 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس النواب السابق، القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، السبت، عن مضمون رسالة وجهت الى قائد الدفاع الجوي الفريق جبار عبيد كاظم وقائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي بخصوص تعرض منزل زعيم ال

بغداد اليوم _ النجف

كشف محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم السبت، تفاصيل استهداف منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمنطقة الحنانة في المحافظة، فيما أشار إلى أن الطائرة المسيرة التي نفذت العملية "محلية الصنع".

وقال الياسري في مؤتمر صحافي

بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت (07 كانون الأول، 2019) عن قرب وصول مسودة قانون موازنة 2020 للدولة العراقية الى المجلس.

وقال عضو اللجنة حنين قدو، لـ(بغداد اليوم)، ‘نه "من خلال معلومات، وصلت لنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحلبوسي يؤكد ضرورة منع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحلبوسي يؤكد ضرورة منع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).