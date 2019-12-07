2019/12/07 | 19:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يعرب عن قلقه أزاء تصاعد العنف وتدهور الأمن ملك الأردن يؤكد دعم بلاده لجهود تحقيق الإستقرار بالعراق بغداد – الزمان عمان – رند الهاشمي أكد ملك الاردن عبدالله الثاني التزام بلاده الثابت والراسخ بالوقوف إلى جانب العراق وشعبه بكل مكوناته وأطيافه لتجاوز الازمة الحالية وتحقيق الاستقرار .واشار عبد الله […]

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