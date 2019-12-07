2019/12/07 | 19:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد يخطف العلامة الكاملة من إسبانيول مدريد – الزمان حقق فريق ريال مدريد بكرة القدم أمس السبت انتصارًا مهمًا على فريق إسبانيول بهدفين دون رد خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الاسباني .وسجل هدفي الريال الثنائي الفرنسي رافائيل فاران وكريم بنزيما في الدقيقتين 37 و79.وبهذا […]

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