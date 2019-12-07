2019/12/07 | 19:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤولون يرفضون قرار واشنطن ويعدونه تدخلاً بالشأن العراقي خبير لـ (الزمان): الإجراء يستهدف الأرصدة ويضيّق تحركات المشمولين من بلد لآخر بغداد – عبد اللطيف الموسوي رأى الخبير القانوني طارق حرب ان شمول شخصيات ومسؤولين عراقيين بعقوبات الخزانة الامريكية له اثر كبير ويستهدف الارصدة الموجودة في البنوك العالمية اضافة الى تقييد حركة المشمولين […]

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