اكتشاف عامل غير اعتيادي لإطالة العمر

2019/12/07 | 19:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائج التجارب التي أجراها العلماء، أن الديدان التي تعرضت إلى الإجهاد التأكسدي في بداية عمرها تصبح أكثر تحملا للمشكلات التي تواجهها وأطول عمرا.

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