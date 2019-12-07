2019/12/07 | 19:58 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف تكشف تفاصيل استهداف منزل الصدر في الحنانة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 19:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

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