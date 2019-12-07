2019/12/07 | 20:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مونشنجلادباخ يعمق جراح بايرن ميونخ) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مونشنجلادباخ يعمق جراح بايرن ميونخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).