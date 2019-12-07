2019/12/07 | 20:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت الأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن قدوم منخفض جوي نحو الشرق يتسبب بزخات امطار متفاوتة خلال اليومين المقبلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة جوية جديدة وامطار متفاوتة خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة جوية جديدة وامطار متفاوتة خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).