2019/12/07 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مجموعة من قيادات الحشد الشعبي.

وقال التحالف في بيان، إن هذه اللائحة لن تستأصل مشروع المقاومة ورموزها، بل ستؤصله وتعززه، وهو دليل على تنامي الحالة الوطنية التي حررت الارض والانسان من دنس داعش والمنظمات الارهابية الأخرى، ولن يثنيها عن التصدي للمشروع الاستكباري الذي بدأت تتضح معالمه في الفوضى والخراب والتدمير وتمويل الإرهاب.

وأضاف البيان، أن المقاومة تمر بمنعطف نوعي حساس وخطير، وتواجه ضغطا هائلا بهدف التنازل عن الحقوق والاهداف وحماية الحريات الاجتماعية من دنس المخططات الأجنبية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يدين العقوبات الامريكية على قيادات من الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح يدين العقوبات الامريكية على قيادات من الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).