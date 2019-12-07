2019/12/07 | 20:09 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. الفياض يوجه الحشد الشعبي بترك ساحات الاحتجاج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 20:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الفياض يوجه الحشد الشعبي بترك ساحات الاحتجاج) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. الفياض يوجه الحشد الشعبي بترك ساحات الاحتجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).