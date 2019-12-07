2019/12/07 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي رأس الأجرام في العالم.
وقال جميل مزهر مسؤول الجبهة بغزة خلال مهرجان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير فلسطين: أمريكا رأس الإجرام في العالم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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