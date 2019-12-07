خلية الإعلام الأمني تعلن تفتيش 45 قرية في كركوك

2019/12/07 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تفتيش 45 قرية ضمن المرحلة السابعة من عمليات ارادة النصر في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقت"العهد

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