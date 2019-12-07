مقتل طالب سادس اعدادي خلال رحلة صيد شرق بعقوبة

2019/12/07 | 20:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت، بمقتل طالب سادس اعدادي خلال رحلة صيد شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"طالبا في الصف الاعدادي قتل ببندقية صيد خلال رحلة لاصطياد الطيور مع صديقه في اطراف ناحية كنعان شرق مدينة بعقوبة".

وأضاف أنه"تم نقل جثة الضحية للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث"، مؤمدا أنه"عرضيا وليس اجراميا وفقا للمعلومات الاولية".

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