ردا على هجوم يوم امس.. الحلبوسي يطالب بمنع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة

2019/12/07 | 20:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، بمنع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، وذلك ردا على هجوم يوم امس في ساحة التحرير ببغداد.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي تلقته "الغد برس"، ان "الحلبوسي تابع باهتمام شديد، ما حصل يوم أمس الجمعة من اعتداء مسلح على المتظاهرين السلميين، الذي قامت به عصابات مجرمة خارجة عن القانون، وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى".

واشار انه وفي الوقت الذي أدان الحلبوسي الاعتداءات التي حصلت أمس على المتظاهرين السلميين والخسائر الغالية في الأرواح، يؤكد مجددا بأنَّ "على الحكومة والقوات الأمنية أن تأخذ دورها بقوة القانون لحفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدراتهم، وأن تمنع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة".

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