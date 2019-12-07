2019/12/07 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالحميد_برتو رفاق في المسيرةمن أروع مواقف الكاتب أنه لا يتزمت في أحكامه، يُراجعها ويُدققها بإستمرار.تأخذ المواقف عنده في الغالب حالة من الإنسيابية العذبة.قلما تتحول الى دوامة أو إعصار إو غضب ملتهب.ويظل لكل موقف تردداته.يستهدف الإقتراب المعتدل من المشاعر والأحاسيس الإنسانية بواقعية، وليس قسراً.يقول مخاطباً نفسه في حوار ظل مع مفيستو: "أَفهمُ أَنَّ المركبةَ تُضرِبُ عن الحركةِ إذا إنتهى وَقودُ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالحميد برتو - إنشودة للإنعتاق .. تغريدة لأفق مفتوح 7 من 10) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبدالحميد برتو - إنشودة للإنعتاق .. تغريدة لأفق مفتوح 7 من 10) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).