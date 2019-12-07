2019/12/07 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف # الصراع على الدين والمجتمع لأجل السياسة.السياسي والوزير السابق عبدالرحمن عبدالشكور حتى رفاقه في المعارضة تخلوا عنه، حتى لا يخسروا مؤيديهم، ولأجل ضمان تأثير الهجوم عليه وعلى مستقبله السياسي، ناهيك عن أنه كان حريص على عدم الظهور معهم باستمرار حتى لا ينسب له العصبية القبلية، نظرا لكونهم من مكون مشترك.ويبدو أن جماعته الحزبية بدورها ستتخلى عنه، وبطبيعة الحال فإن هؤلاء أيضا لن يتعاطفوا ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#خالد حسن يوسف - الصراع على الدين والمجتمع لأجل السياسة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#خالد حسن يوسف - الصراع على الدين والمجتمع لأجل السياسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).