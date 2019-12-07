الحلبوسي يطالب بمنع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة

2019/12/07 | 20:20 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، بمنع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، وذلك ردا على هجوم يوم امس في ساحة التحرير ببغداد.وقال بيان لمكتبه الاعلامي تلقته /SNG/، ان “الحلبوسي تابع باهتمام شديد، ما حصل يوم أمس الجمعة من اعتداء مسلح على المتظاهرين السلميين، الذي قامت به عصابات مجرمة ...

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