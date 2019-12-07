كتلة المستقبل :نطالب الحكومة بالقبض على منفذي هجوم ليلة امس وتقديمهم للقضاء

2019/12/07 | 20:20 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- طالب نواب كتلة المستقبل في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، الحكومة بالقاء القبض على منفذي هجوم ليلة امس في بغداد وتقديمهم للقضاء.وقال بيان للكتلة تلقته /SNG/، “نحن نواب كتلة المستقبل (والمستقبل الكردية) في مجلس النواب العراقي ندين بشدة الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين ليلة امس في ساحة التحرير، مطالبا الحكومة مرة أخرى ان ...

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