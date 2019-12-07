بالفيديو.. التفاصيل الكاملة لاستهداف منزل الصدر في النجف بطائرة مسيرة

2019/12/07 | 20:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم السبت، تفاصيل استهداف منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمنطقة الحنانة في المحافظة، فيما أشار إلى أن الطائرة المسيرة التي نفذت العملية “محلية الصنع”.وقال الياسري في مؤتمر صحافي، إن “القوة المكلفة بحماية منزل الصدر أخبرتنا بان طائرة مسيرة اطلقت مقذوفاً على المنزل في الساعة 3 و40 دقيقة من […]

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