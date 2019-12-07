خرجوا من منازلهم ولم يعودوا.. اختفاء ناشطين كربلائيين بعد مغادرتهم ساجة التحرير في بغداد

2019/12/07 | 20:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم السبت، باختفاء عدد من الناشطين من محافظة كربلاء بعد خروجهم من ساحة التحرير في بغداد.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “مجموعة ناشطين كربلائيين اختفوا، بعد مغادرتهم ساحة التحرير وسط بغداد، مساء الجمعة 12/6، منهم كل من( محمد الطحان، مصطفى الكوري، علي كريم الكرعاوي، علي فريدو، احمد محمد الشامي، […]

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