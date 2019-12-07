الحلبوسي يدين “مجزرة الخلاني”: على الحكومة والقوات الامنية منع المظاهر المسلحة

2019/12/07 | 20:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم السبت، على ضرورة منع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان لتلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “رئيس مجلس النواب تابع باهتمام شديد، ما حصل يوم أمس الجمعة، من اعتداء مسلح على المتظاهرين السلميين، الذي قامت به عصابات مجرمة خارجة عن […]

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