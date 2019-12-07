العراق والصين والامارات يتصدرون قائمة مستوردي السلع الايرانية

2019/12/07 | 20:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حازت العراق والصين والامارات على المراتب الاولى الى الثالثة على التوالي من اجمالي الصادرات الايرانية حيث اجتذبت نحو 58 بالمئة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري.

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