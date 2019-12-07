معلومات صحيَّة شائعة لكنها خاطئة

2019/12/07 | 20:40 - المصدر: الصباح

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متابعة / الصباح

كشفت صحيفة “بزنس إنسايدر” عن معلومات صحية خاطئة وخطيرة انتشرت عام 2019 داعية للابتعاد عنها.



وهذه الصيحات هي:

اكتساب الفحم النشط شعبية كبيرة منذ سنوات، وأصبح أكثر رواجاً ، وتتم إضافته للعصائر وغيرها من المشروبات لاستهلاكه كمشروب “ديتوكس”، ولكنه لا يفيد بتلك الطريقة.

ورغم أن الفحم يستخدم لعلاج حالات التسمم، حيث يعمل على جذب السموم والارتباط بها حتى لا تمتصها المعدة، إلا أنه لا يفيد عندما يتم استهلاكه مع العصائر وغيرها من مكونات أو أدوية، لأنه يمتص كل العناصر المغذية بما في ذلك الفيتامينات، فلا يستفيد الجسم منها شيئاً.



كما أن استهلاك الكثير من الفحم خلال ساعتين من تعاطي أي أدوية، حتى حبوب منع الحمل بالنسبة للسيدات، يقلل من فعالية الأدوية.

وانتشرت حمية اللحوم بكثرة هذا العام، وهي تعتمد على تناول اللحوم والسمك وأي أطعمة حيوانية، مثل الجبن وبعض منتجات الألبان، مع استثناء أي أطعمة أخرى، بما في ذلك الخضراوات والفاكهة والحبوب والبذور والمكسرات وغيرها.

وادعى كثيرون أن هذه الحمية تساعد في خفض الوزن وتمنع أو تحمي من عدة أمراض مثل السكري أو التهاب المفاصل، إلا أن الخبراء يحذرون من أنها تزيد خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى نقص العديد من الفيتامينات.

وللزيوت العطرية عدة فوائد، ولكن على عكس ما يشاع فهي لا يمكنها منع أو علاج الأمراض، كما أنها قد تؤدي لبعض المشاكل عند استخدامها بطريقة غير مناسبة.



ويوضح الخبراء أن بعض الأنواع الشائعة مثل زيت شجرة الشاي، النعناع وزيت المريمية، قد تؤدي إلى تشنجات أو تلف في الكبد.

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