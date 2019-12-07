الفياض يصدر توجيهات لجميع منتسبي الحشد يخص الالتزام بالأمر الديواني لعبد المهدي

2019/12/07 | 20:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، توجيهات الى جميع منتسبي الحشد الشعبي يخص الالتزام بالأمر الديواني الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في تموز الماضي.

ونصت الوثيقة الصادرة عن الفياض، على وجوب عدم استخدام المسميات التي حظرها الامر الديواني السابق، وان إعادة استخدامها يعد مخالفة صريحة وتعرض مرتكبيها للمساءلة والعزل من الحشد الشعبي، مبينة أن مهام الهيئة القتالية تكون تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة، وان أية مهمة خارج إطار توجيهات وأوامر هذه القيادة تعتبر مخالفة يتحمل مرتكبها المسؤولية القانونية الكاملة.

وأكد الفياض في التوجيهات الموجهة الى الحشد، على عدم تكليف أية قوة او تشكيل من تشكيلات الحشد بدور ميداني في ساحات التظاهر بشكل عام وفي ساحة التحرير وما حولها بشكل خاص تحت أي عنوان كان.

هذا، وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد أصدر أمرا ديوانيا في تموز الماضي يتضمن التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في معارك القضاء على داعش الإرهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية، ويحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة.

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