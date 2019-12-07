الوطني الكردستاني يطالب الكشف عن هوية الجماعات التي قتلت المتظاهرين في السنك والخلاني

2019/12/07 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

طالب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، بكشف هوية الجماعات المسلحة التي هاجمت المتظاهرين ليلة امس في ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد.

بغداد اليوم - بغداد

دان تحالف القوى العراقية، السبت 7 كانون الاول 2019، الأستهداف الممنهج الذي يتعرض له المتظاهرين السلميين منذ انطلاق التظاهرات في تشرين الاول ولحد الان.

وأكد التحالف في بيان، أن "المكتسبات التي تحققت بفضل أرادة ووعي المتظ

بغداد اليوم- كردستان

ألقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 7 كانون الأول (ديسمبر) 2019، خطاباً إلى الشعب استعرض فيه أهم الانجازات التي تحققت خلال أول مئة يوم عمل من تشكيل الحكومة، وأشار إلى أن ما تم إحرازه لا يمثل سوى البداية.

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، ضرورة منع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.

وقال الحلبوسي في بيان، إنه "تابع باهتمام شديد، ما حصل يوم أمس الجمعة من اعتداء مسلح على المتظاهرين السلميين، الذي قامت به عصابا

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