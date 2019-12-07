2019/12/07 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ترامب يشكر إيران على “التفاوض الجيد” الذي أدى للإفراج عن محتجز أميركيهناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يشكر إيران على “التفاوض الجيد” الذي أدى للإفراج عن محتجز أميركي المركز الخبري الوطني.

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