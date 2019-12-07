الشيخ السعدي: تصدي الشيخ

2019/12/07 | 21:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق سعد السعدي، اليوم السبت، ان التدخلات الأمريكية المتكررة بالشأن العراق تهدف إلى خلق فتنة داخلية

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