2019/12/07 | 21:13 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني: علاقتنا ببغداد أولوية وحققنا تقدماً بأربعة ملفات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: علاقتنا ببغداد أولوية وحققنا تقدماً بأربعة ملفات) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني: علاقتنا ببغداد أولوية وحققنا تقدماً بأربعة ملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).