2019/12/07 | 21:13 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة من بارزاني للموظفين بشأن الرواتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة من بارزاني للموظفين بشأن الرواتب) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة من بارزاني للموظفين بشأن الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).