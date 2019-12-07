الإعلام الأمني: اعتقال 4 إرهابيين بينهم القياديان الذيب وخاشوكة

2019/12/07 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اعتقال أربعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بينهم قياديان في التنظيم.

وأوضحت الخلية في بيان، ان مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية، العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على الإرهابي الأول المكنى أبو شهد، في منطقة الساحل الأيسر بقرية الشيخ في نينوى، فيما تم بدلالته إلقاء القبض على الارهابي الثاني في تكريت.

وأضاف البيان، ان المفارز ذاتها، تمكنت من القبض على اثنين من قادة داعش، وهما الإرهابي المكنى بـ”الذيب”، والأخر المكنى بـ”عماد خاشوكة” بمحافظة كركوك، مشيرا الى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم الى القضاء.

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