ديوان محافظة ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي خلال اليومين المقبلين

2019/12/07 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت محافظة ذي قار، السبت، تعطيل الدوام الرسمي لليومين المقبلين.

وقال ديوان المحافظة في بيان ...





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