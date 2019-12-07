تحالف القوى العراقية يحمل عبدالمهدي مسؤولية جريمة الاعتداء على المتظاهرين

2019/12/07 | 21:36 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أدان تحالف القوى العراقية، اليوم السبت، الأستهداف الممنهج الذي يتعرض له المتظاهرين السلميين منذ انطلاق التظاهرات في تشرين الاول ولحد الان.وأكد تحالف القوى العراقية في بيان تلقته /SNG/، أن “المكتسبات التي تحققت بفضل أرادة ووعي المتظاهرين السلميين ودعمهم لمشروع التغيير المنتج وتصحيح مسار العملية السياسية في العراق لايمكن بأي شكل من الأشكال ...

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