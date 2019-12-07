2019/12/07 | 21:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عدت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، الهجمات التي حصلت في ساحة الخلاني وجسر السنك أمس الجمعة "الاكثر دموية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العفو الدولية تعد هجمات أمس في الخلاني والسنك "الأكثر دموية") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العفو الدولية تعد هجمات أمس في الخلاني والسنك "الأكثر دموية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).