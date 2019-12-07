نقابة المعلمين تؤكد الالتزام بالدوام الرسمي في جميع مدارس بغداد والمحافظات

2019/12/07 | 21:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكدت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم السبت، على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي في جميع مدارس بغداد والمحافظات.

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