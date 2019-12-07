حادثة السنك ضمن “الجرائم الإرهابية” وحصيلة رسمية بأعداد الشهداء والجرحى

2019/12/07 | 21:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، استهداف المتظاهرين بساحة الخلاني والسنك يرقى الى مستوى ’’الجرائم الارهابية’’.وذكرت المفوضية في بيان، أن “استهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك، يرقى الى مستوى الجرائم الإرهابية”.وأشارت الى انها “تابعت بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت في جسر السنك وساحة الخلاني والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين […]

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