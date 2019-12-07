عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

2019/12/07 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

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أصيب العشرات بالاختناق جراء مواجهات اندلعت -مساء السبت- في كفر قدوم شرق قلقيلية مع جنود الاحتلال خلال المسيرة الأسبوعية؛ رفضا لكل المشاريع الاستيطانية

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