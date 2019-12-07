حقوق الإنسان: استهداف المتظاهرين السلميين في الخلاني والسنك جريمة إرهابية

2019/12/07 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، أن استهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية.

وقالت المفوضية

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