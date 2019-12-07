انقطاع التيار الكهربائي، مشكلة اخرى تزيد معاناة نازحي مخيم سردشتي

2019/12/07 | 21:44 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خليل بوكو غياب الكهرباء كابوس يواجه النازحين منذ أعوام في مخيم سردشتي، آلاف العوائل النازحة من بطش الدولة الإسلامية منذ خمسة أعوام تسكن في جبل شنگال دون خدمات أساسية ومواد إغاثية تكفي حاجتهم خاصة في موسم الشتاء، العودة إلى منازلهم او توفير الكهرباء والمسكن الأمن مطلبهم الأهم منذ تحرير جنوب قضاء شنگال …

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