2019/12/07 | 21:44 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالبة بغداد بتقديم الجناة.. العفو الدولية: هجوم السنك تم بتنسيق واضح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 21:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبة بغداد بتقديم الجناة.. العفو الدولية: هجوم السنك تم بتنسيق واضح) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبة بغداد بتقديم الجناة.. العفو الدولية: هجوم السنك تم بتنسيق واضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).