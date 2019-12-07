التعليم تمنح فرصة التقديم المباشر للدراسة المسائية في الجامعات اعتبارا من اليوم

2019/12/07 | 21:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس السبت، منح طلبتها فرصة التقديم المباشر بالجامعات للدراسة المسائية بدءا من اليوم الاحد .وقالت وزارة التعليم في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إنها قررت ان يكون تقديم الطلبة على الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية مباشرةً عن طريق الكليات وعلى وفق الطاقة الاستيعابية ...

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