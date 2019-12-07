العراقيون يدعون لمقاطعة البضائع المستوردة دعماً للمنتج المحلي

2019/12/07 | 21:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعاري #»خليها_ تخيس» و # «صنع في العراق « بغداد ـ زينب الحسني: أطلق ناشطون ومدونون عراقيون، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، ضد الفساد وترهل العملية السياسية والتدخل الخارجي، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة جميع البضائع المستوردة، والتي استهدفت المنتجات المستوردة وخاصة الإيرانية منها وكانت لها الحصة الأكبر بسبب اغراق السوق ...

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