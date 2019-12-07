التطوير الصناعي تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي في باكو للتطبيقـات النانويـة

2019/12/07 | 21:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زراعة (250) دونما مرشحة للزراعة الخريفية بغداد – الصباح الجديد شاركـت هيئة البحث والتطوير الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وبحضور عدد من منتسبي مركز الرازي لبحوث وانتاج العدد التشخيصية التابع لها في فعاليات المؤتمر الدولي الذي عقد في باكو/ اذربيجان والخاص بالتطبيقات النانوية في مجال الكيمياء الحيوية والبايولوجية الجزئية في اطار توجهات الوزارة والهيئة بالمشاركة ...

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