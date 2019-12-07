2019/12/07 | 21:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية،اليوم السبت، استقرار الاوضاع الامنية وعودة الحياة الى طبيعتها في محافظة النجف الأشرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأمن والدفاع النيابية : استهداف الحنانة رسالة خطيرة لخلط الأوراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأمن والدفاع النيابية : استهداف الحنانة رسالة خطيرة لخلط الأوراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).