2019/12/07 | 21:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ،اليوم السبت، عن اسفها لاستهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك ، واصفة الاستهداف بانه يرقى الى مستوى الجرائم الارهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الانسان تدين استهداف المتظاهرين في السنك والخلاني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الانسان تدين استهداف المتظاهرين في السنك والخلاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).