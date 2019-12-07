2019/12/07 | 22:06 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئاسة الإقليم: ننظر بقلق بالغ الى ما يحدث في بغداد والمحافظات واستمرار العنف فيها

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