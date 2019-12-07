2019/12/07 | 22:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، اعتقال عصابة بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عصابة بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عصابة بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).