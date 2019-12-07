2019/12/07 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أكّدت وزارة الصحة والبيئة، السبت، استمرار جميع مؤسساتها في بغداد والمحافظات واستنفار كافة ملاكاتها المختلفة لأداء واجباتها في تقديم كافة أنواع الخدمات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تصدر بيانا بشأن جرحى التظاهرات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تصدر بيانا بشأن جرحى التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).