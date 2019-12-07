خبير امني: الطائرات المسيرة تنتشر في العراق بتخطيط اسرائيلي وتمويل امريكي

2019/12/07 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الأمني، حافظ ال بشارة، اليوم السبت، ان "الطائرات المسيرة التي استهدفت مقرات الحشد ومنزل الصدر في النجف جاءت بتخطيط إسرائيلي وتنفيذ أميركي وتمويل

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